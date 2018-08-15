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Üniversitelilerin şehir memnuniyeti

Üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri kentten memnuniyet düzeylerini ölçmek için yapılan bir araştırmaya göre, öğrenciler 27 şehirden memnun.

AA | 15.08.2018 - 13:35..
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Üniversitelilerin şehir memnuniyeti

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından Türkiye'de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak ve şehirlere 'öğrenci dostu' olmaları yönünde katkı sağlamak amacıyla her yıl yapılan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirler Araştırması'nın 2018 sonuçları belli oldu.

ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırma, 109'u devlet ve 63'ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 172 yükseköğretim kurumunda öğrenim gören 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitelilerin şehir memnuniyeti

ANKARA SAMSUN VE TRABZON GERİLEDİ

Prof. Dr. Engin Karadağ, yüzyüze görüşme yoluyla yapılan araştırmada verilen yanıtlara göre memnuniyet düzeyinin A, B, C, D ve F şeklinde sıralandığını, öğrencilerin toplam 27 ilden memnuniyet bildirdiğini belirtti.

'En yüksek memnuniyet' bildirilen illerin Eskişehir, Antalya, Aydın, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Edirne, Isparta ve Bursa olduğunu anlatan Engin Karadağ,"İlk üç sırada yer alan Eskişehir, Antalya ve Aydın'ı üniversite öğrenci başkentleri olarak değerlendirebiliriz. Eskişehir geçtiğimiz yıl yine ilk sıradaydı, Antalya ise ikinci sırada. Bu ikili sıralamada yerlerini korurken Aydın üçüncü sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl A seviyesinde olan Ankara, Samsun ve Trabzon bu yıl bir alt sıralara geriledi."dedi.

Üniversitelilerin şehir memnuniyeti

YÜKSEK MEMNUNİYETLİ İLLER

Yüksek memnuniyet' hissedilen illerin ise Ankara, Samsun, Balıkesir, Hatay, Trabzon, Manisa, Kırklareli ve Denizli olduğunu belirten Karadağ, 'memnuniyet' hissedilen şehirlerin ise İstanbul (Asya), Giresun, Ordu, İstanbul (Avrupa), Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Adana ve Sinop illeri olduğunu söyledi.

31 İLDE SONUÇLAR KÖTÜ

Prof. Dr. Cemil Yücel ise, araştırmada 31 ilde öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetsizliğinin çok yüksek düzeyde olduğunu, bu illerin Nevşehir, Kahramanmaraş, Erzincan, Adıyaman, Tokat, Kastamonu, Diyarbakır, Niğde, Uşak, Tunceli, Mardin, Osmaniye, Batman, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Kars, Siirt, Karaman, Ardahan, Aksaray, Çankırı, Ağrı, Iğdır, Kilis, Bayburt, Bitlis, Yozgat, Muş, Şırnak, Bingöl ve Hakkari olduğunu anlattı.

Üniversitelilerin şehir memnuniyeti

DEĞERLENDİRMEDE ÖNE ÇIKAN FAKTÖRLER

Bir önceki yıla göre öğrencilerin memnuniyetsizlik duyduğu illerde artış olduğunun gözlendiğini belirten Cemil Yücel,  "Geçtiğimiz yıl öğrencilerin memnuniyetsizliğinin çok yüksek düzeyde olduğu il sayısı 22 idi. Bu yıl ise bu sayı 31. Yani dokuz ilde daha memnuniyetsizlik artmış durumda. Araştırmada şehirden memnuniyet değerlendirmesinde ulaşım imkanları, güvenlik, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi imkanları, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, sağlık sorunlarının çözümü gibi kriterler etkili." diye konuştu.

Üniversitelilerin şehir memnuniyeti

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