Üniversiteyi bırakıp PKK'ya katılan terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın üzerine balyoz gibi indi.
Bölgede örgütün yuvalanmasına izin vermeyen Mehmetçik, sözde lider kadrosunda yer alan teröristler dahil birçok PKK'lıyı etkisiz hale getirdi.
ÜNİVERSİTEDEN PKK'YA...
Öldürülen teröristlerden biri de Barış Mustafa Kalafat'tı.
Kalafat, Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak örgüt saflarına katılmıştı.
PKK'lı teröristin Gazi Mahallesi'ndeki Cemevi'nden kaldırılan cenazesi, geniş güvenlik önlemleri altında gömüldü.