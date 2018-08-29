Üniversiteyi bırakıp PKK'ya katılan terörist öldürüldü

Travesti kendisine yardım eden polisi yaraladı

1 360 derece manevra yapabilen tekerlek William Liddiard tarafından üretilen bu ilginç tekerlek, kullandığı malzemelerle aracının olduğu yerde 360 derece dönmesini sağladı.

2 Ziya Yılmaz: Şimdi ev almanın tam zamanı DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, başlatılan konut kampanyasının yatırımcıya büyük kolaylık sağlayacağını açıkladı.

3 Comolli: 2-3 transfer daha yapacağız Frey ve Reyes'in imza töreninde konuşan sportif direktör Comolli, takıma yeni isimler kazandıracaklarını açıkladı.

4 Irak'ta intihar saldırısı Irak'ın Anbar iline bağlı el-Kaim kasabasında intihar saldırısı düzenlendi, ilk belirlemelere göre, 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

5 Apple'ın yeni bir güvenlik açığını buldu Kahramanmaraş'ta Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın teşekkür listesine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, bir güvenlik açığı daha yakaladı.

6 14 yaşındaki kızı markette taciz etti İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir markette, 14 yaşındaki kız çocuğunun elle tacize uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.