Rektör Karasar'ın dilinden, farklı üniversite nasıl olur

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, bir üniversiteyi farklılaştıran özellikleri anlattı.

"MENTÖRLÜK ALMALIYIZ"

Karasar, "Bir üniversiteyi farklı kılan şeyin aslında öğrencilerine neler verdiğinden çok öğrencilerden neler aldığıdır. Akademik müfredat ve programlar içerisinde öğrencilere vereceğimiz şeyler elbette belirli ve sınırlıdır. Yani ders kitapları, bütün dünyada kullanılan ders malzemeleri, ama bunun dışında öğrencilerden almamız gereken şey şudur bence: yeni nesli tanımak için öğrenme biçimlerini, öğrenme alışkanlıklarını öğrenmek için mentörlük almalıyız." diye konuştu.

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MENTÖRLÜK SİSTEMİNDEN YARARLANILIYOR

Maltepe Üniversitesi'nin bu anlamda farklılık yarattığını belirten Karasar, hem akran mentörlüğü, hem de tersine mentörlük sisteminden yararlandığını belirtti.

Bu sistemin üniversitede önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini belirten Karasar, "Üniversite yöneticilerinin danışmanlığını, mentörlüğünü yapacağı bir sistemdir. Yani rektör danışmanları artık öğrencilerdir. Dekanın danışmanları artık öğrenciler olacak, bölüm başkanlarının danışmanları artık öğrenciler tarafından olacak.Ancak bu yolla öğrencilerin bizden ne beklediğini anlayabiliriz ve onlara uygun çözümler üretebiliriz."