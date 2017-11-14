Ünlü modacı Karl Lagerfeld'den islamofobik açıklama

Almanya doğumlu olan ve Fransa'da yaşayan 84 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, tartışma yaratan açıklamasını Fransız C8 kanalının "Salut les Terriens!" (Merhaba Dünyalılar) adlı sohbet programında yaptı.

"MİLYONLARCA YAHUDİYİ ÖLDÜRÜP YERLERİNE EN KÖTÜ DÜŞMANLARINI GETİREMEZSİNİZ"

Almanya Başbakanı Merkel'in sığınmacılara açık kapı politikasını eleştiren Lagerfeld, bu politikayı Naziler'in 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı ile karşılaştırdı.

Lagerfeld "İki olay arasında on yıllar da olsai milyonlarca Yahudi'yi öldürüp yerlerine en kötü düşmanlarını getiremezsiniz. Almanya'da genç bir Suriyeli'yi yanına alan ve 4 gün sonra 'Almanların icat ettiği en iyi şey Yahudi Soykırımı'ydı' diyen birini tanıyorum." dedi.

"KÖTÜ ÜVEY ANNE İMAJI"





Tartışmalı açıklamalarda bulunmaktan korkmayan tavrıyla tanınan Lagerfeld "Merkel milyonlarca sığınmacıyı çoktan kabul etmişti. Bunlar iyi entegre olmuş ve çalışan kişilerdi. Yunanistan'daki ekonomik krizin ardından o kötü üvey anne imajını geliştirmek için milyonlarca sığınmacıyı daha ülkeye almasına gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

"PAPAZIN KIZI MERKEL"

Merkel'in babasının Doğu Almanya'da Protestan bir bakan olmasına da gönderme yapan Lagerfeld "Birdenbire papazın kızını gördük." dedi.

Ünlü moda tasarımcısı "İnsan haklarının ülkesi Fransa'ya bakın. Bilmiyorum kaç sığınmacı aldılar? 10.000 ya da 20.000" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK TEPKİ

Program sırasında ünlü modacının sözleri büyük tartışma konusu oldu. Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyi'ne (CSA) 700 şikayet geldi. konu ile ilgili açıklama yapılmazken program sosyal medya da da büyük tartışma konusu oldu. Kullanıcılar Lagerfeld'i islamofobik buldu.