Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Maldivler'de doğup büyüyen ünlü model Raudha Athif (21), tıp eğitimi aldığı Bangladeş’teki okul yurdunda intihar etti.
EŞARBIYLA KENDİNİ ASTI
İslami Bank Tıp Üniversitesi’nde 2’inci sınıf öğrencisi olan genç modelin yurt odasında kendisini eşarbıyla astığı öğrenildi.
Okul yönetiminin Daily star Gazetesi’nde verdiği bilgiye göre, “Athif her zaman çok mutlu görünüyordu.”
Cesedin otopsiye gönderildiğini belirten Bangladeş Polis Sözcüsü, “Arkadaşları odaya girmeye çalıştıklarında kapı içeriden kilitliydi. Kapıyı kırıp içeri girebildiler. Öncelikle intihar olduğuna inanıyoruz ancak otopsi raporunu beklemekte fayda var” diye konuştu.