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Halit Akçatepe vefat etti

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Erdoğan'a hakaret eden gazeteci serbest

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O Hayat Benim 127. Bölüm 2. Tanıtımı

1 Mersin'de polis aracına bombalı saldırı: 2 yaralı Mersin'in Mezitli İlçesi'nde polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 2 polis yaralandı.

2 Sarıyer'de gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

3 Ünlü model Raudha Athif intihar etti Ünlü model Raudha Athif (21) Bangladeş'te kaldığı okul yurdunda eşarbıyla kendini asarak intihar etti.

4 ABD'de darbeci Sisi protesto edildi Trump ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek olan Sisi, Washington'da yüzlerce kişi tarafından "sessiz" şekilde protesto edildi.

5 Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi Kıbrıs'ta liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

6 Bahçelievler'de park halindeki iki araç yandı Çobançeşme Mahallesi Canım Sokak'ta park halindeki 39 TE 934 ile 34 LY 7637 plakalı otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.