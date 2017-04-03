taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif (21) Bangladeş'te kaldığı okul yurdunda eşarbıyla kendini asarak intihar etti.

03.04.2017 - 07:29
  1. Haberler
  2. Dünya

SD

Maldivler'de doğup büyüyen ünlü model Raudha Athif (21), tıp eğitimi aldığı Bangladeş’teki okul yurdunda intihar etti.

EŞARBIYLA KENDİNİ ASTI

İslami Bank Tıp Üniversitesi’nde 2’inci sınıf öğrencisi olan genç modelin yurt odasında kendisini eşarbıyla astığı öğrenildi.

Okul yönetiminin Daily star Gazetesi’nde verdiği bilgiye göre, “Athif her zaman çok mutlu görünüyordu.”

Cesedin otopsiye gönderildiğini belirten Bangladeş Polis Sözcüsü, “Arkadaşları odaya girmeye çalıştıklarında kapı içeriden kilitliydi. Kapıyı kırıp içeri girebildiler. Öncelikle intihar olduğuna inanıyoruz ancak otopsi raporunu beklemekte fayda var” diye konuştu.

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

59
Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

257
ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

27
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 54 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 54 kanuna onay

13
Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

5
Terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM