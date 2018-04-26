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Ünlü müzisyen Kanye West Trump yüzünden linç ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump'a uzun zamandır verdiği desteği ''Kardeşim'' diyerek abartan West, hayranlarının öfke selinde boğuldu. West'in sosyal medya hesaplarında bir anda 10 milyon takipçi azaldı.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 14:32..
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Amerikan'ın ünlü hip hop/rap sanatçılarından olan Kanye West'in başı hayranları ile derde girdi. Sebebi ise ABD Başkanı Doandl Trump.

2016 ABD başkanlık seçimleri sırasında bir konserde ''Oy verseydim Donald Trump'a verirdim'' diyen, ardından seçilen Trump'a kutlama ziyareti yapan West, dün Twitter'dan çok sayıda mesajla yeniden atağa geçti.

Ünlü müzisyen Kanye West Trump yüzünden linç ediliyor

"TRUMP BENİM KARDEŞİM"

Ünlü siyah rapçi ''Trump'la hemfikir olmak zorunda değilsiniz, ama çeteleşmiş güruh, beni Trump'ı sevmekten alıkoyamaz. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim. Ben herkesi seviyorum. Birinin yaptığı her şeyle hemfikir olmam. Bizi birey yapan budur. Ve bağımsız düşünme hakkımız vardır'' dedi.

Bu tweet üzerine tepki gösteren takipçileri Kanye West'e adeta tepki gösterdi. Trump güzellemeleri yapan West'in sosyal medya hesabı bir anda 10 milyon takipçi kaybetti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Tepkiler üzerine ''Ve aynı zamanda çukurdan tamamen çıktım. Ve artık korkmuyorum. Medyadan korkmuyorum. Geçmişten korkmuyorum ve gelecekle ilgili iyimserim. Bu tweet korkudan değil sevgiden atılmıştır'' diye yazdı.

27.9​ milyon takipçiyle yola devam eden West'e, hayranları tarafından, geçmişte eski başkanlardan George W. Bush'u ''Siyahları umursamıyor'' diye kınarken bugün siyahlar tarafından 'ırkçı', 'zalim' bulunan tarafla işbirliği yaptığı eleştirileri getirildi.

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