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Ünlü Şair İlhan Berk’ten 17 özel alıntı

Aramızdan ayrılışının onuncu yılında Ünlü Şair İlhan Berk’i kaleminden sözlerle anıyoruz.

Özel İçerik | 28.08.2018 - 11:52..
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ilhan berk

İlhan Berk, bir Fransızca Öğretmeni olarak kazandığı hayatını aslında şiirle idame etti. Sadece yazmadı. Artık kendini tamamen yazmaya verdi.  Her şey Arthur Rimbaud ve Ezra Pound şiirlerini çevirip kitaplaştırdığında keskinleşti. Sonra kendini tamamen yazmaya verdi. Bir anlatı kitabı dışında sadece şiir yazdı.

Güzel şiirlerin sahibi bu özel adam, 10 yıl önce bugün ayrıldı aramızdan. Onu özel sözleriyle anıyoruz…

Aramızdan ayrılışının 10. yılında İlhan Berk sözleri

- Ben sabahlara güneş olmaya gidiyorum, Kimse karanlığa uyanmasın diye...

*

- Her şeyi düşünmeden konuşabilirim, ama seni hep düşünerek susuyorum.

*

- İlk izlenim çok önemlidir. İlk iki dakika kocaman bir yüreği var sanırsın. Sonra bir ömür o yürekte ilk iki dakikayı ararsın.

Aramızdan ayrılışının 10. yılında İlhan Berk sözleri

- Düşünmeden konuşmanın cezası, konuştuktan sonra düşünmeye mahkum olmaktır.

*

- Kimseyi kırmayayım diyorum. Bir de bakıyorum kendim paramparçayım!

*

- Silmeye alışkın insanlardık... Önce gözyaşımızı sildik, sonra birbirimizi...

Aramızdan ayrılışının 10. yılında İlhan Berk sözleri

- Bütün iyi şiirler gösterişsiz, alçakgönüllü yapılara benzerler. Bilgiçlik taslamazlar, büyüklüklerini gizlerler sanki.

*

- Ve insanlar da ağaçlar kadar yağmura arzuludur.

*

- O kadar içten gülüyordun ki,  içini kıskandım, için olmak istedim...

Aramızdan ayrılışının 10. yılında İlhan Berk sözleri

- Eskiden çok eskiden bu dünya daha güzelmiş mesela, Bu bulutlar bu gökyüzü uzanınca dokunacağımız bir yerdeymiş. Şimdi şiirdeymiş bunlar, Her şey bu hesap ruhum.

*

- Hem dünyada olmak da biraz olsun bir şeylerin ucundan tutmaktır.

Aramızdan ayrılışının 10. yılında İlhan Berk sözleri

- Bir sessizliktir şiirin yazdığı: Yeryüzünün durduğu, soluğunun kesilir gibi olduğu bir sessizlik. Duyulan yalnız.

*

- Kişiyi değiştirir şiir. İnsandaki değişme, değiştirme gücünün ta kendisidir.

*

- Her şiir bir yolculuktur. Bunun için ilk coğrafyacılardır şairler.

Aramızdan ayrılışının 10. yılında İlhan Berk sözleri

- Bir akşam durup dururken dünyanın yaşlandığını gördüm. Görmek yordu beni.

*

- Ben sadece sevmeyi biliyorum, Unutmayı öğrenemedim...

*

- Uyuyunca geçmez, geçince uyursun...

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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