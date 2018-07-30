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Ünlü sanat eleştirmeni John Ruskin’in seçme yazıları

Yazar, şair ve eleştirmen Ruskin’inden seçmeler, sanat üzerine düşmüş en nadide gölgeleri içeriyor.

Özel İçerik | 30.07.2018 - 17:54..
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Ünlü sanat eleştirmeni John Ruskin’in seçme yazıları

John Ruskin Seçme Yazıları

Yazar, şair, sanat ve toplum eleştirmeni gibi birçok özel kimlikle tanınan John Ruskin, 1819’da Londra’nın güneyinde dünyaya gelmiştir. 1900’e kadar sürecek hayatında, evinde aldığı eğitim ile kendini geliştiren Ruskin, sanat üzerine yaptığı eleştiriler ile ünlüdür. Kusurlu olmanın, mükemmelliğin bir parçası olduğunu, sanattan ve doğadan örneklerle anlatır.

Kusursuza yakın estetik anlayışındaki yazarın seçme yazılarını iki cilt halinde Corpus Yayınevi’nden yayımlanan kitaplarını inceleyelim…

Ünlü sanat eleştirmeni John Ruskin'in seçme yazıları

(John Ruskin)

BELLEĞİN LAMBASI

Ruskin’e göre, bir binanın ihtişamı ne taşında ne altındadır; asıl ihtişamı binanın çağındadır. Sanatta, her şeyi görebildiğimiz veya hiçbir şeyi göremediğimiz her dokunuş aslında hatalıdır. Bütün veya boş olan hiçbir şey doğru değildir.

Kusursuzu arayan ve belki de bulan Ruskin, seçme yazılarından oluşan bu birinci ciltte, sanatın muhteşemliğine uzanan yolun eleştirisini yapar.

Ünlü sanat eleştirmeni John Ruskin'in seçme yazıları

Belleğin Lambası

John Ruskin

Çev.: Ali N. Tezel

Corpus Yay.

S.: 172

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Ünlü sanat eleştirmeni John Ruskin'in seçme yazıları

(John Ruskin)

SANAT ÜZERİNE DERSLER

Seçme yazıların ikinci cildinde ise, Ruskin, “Haz almadığımız sürece iyi bir sanata ulaşma şansı olmadığını söylemiştim” der.

Çünkü Ruskin’e göre, keyif almaya direnmediğimiz sürece, iyi bir sanata ulaşma şansımız da yoktur.

Ünlü sanat eleştirmeni John Ruskin'in seçme yazıları

Sanat Üzerine Dersler

John Ruskin

Çev.: Ali N. Tezel

Corpus Yay.

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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