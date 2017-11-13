Ünlü sanatçı Bob Geldof özgürlük ödülünü iade etti

Bob Geldof, hem kendisine hem de Suu Kyi'ye verilen İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin Belediyesi Özgürlük Ödülü'nü iade edecek.

SEBEBİ: MYANMAR LİDERİNE VERİLEN ÖDÜL

Konuya ilişkin açıklama yapan Bob Geldof, "Suu Kyi'nin kentimizle bağdaştırılması hepimiz için utanç vericidir. Kendisini onurlandırdık, ancak şimdi yaptıklarıyla hepimizi dehşete düşürüyor ve utandırıyor." dedi.

ARAKAN DRAMI

Aylardır devam eden Myanmar dramında yüzbinlerce Müslüman Bangladeş'e sığınmak durumunda kalmış, yaşadığı bölgeyi terk etmişti. Yaşanan bu durum Myanmar'ın "Nobel Barış Ödülü" sahibi lideri Aung hariç herkesin dikkatini çekmiş, tepki vermişti. Aung ise yaşananları ve medyada çıkan haberleri yalan olarak nitelemiş, tüm dünyanın tepkisini çekmişti.