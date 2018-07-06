Ünlü tatlıcının katil zanlısı çadırda yakalandı

Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü bir firmanın sahibi Fatih Karaman, sabah saatlerinde işe gitmek için arabasına bindi. Bu sırada bir araç kiralayan öz dayısı tatlıcı yeğenini takip ederek eşiyle konuştuğu anda başından vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan tatlıcı Karaman çevredeki vatandaşların ihbarı ile 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGAN DAYISI ÇIKTI

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler Karaman ile dayısı Y.S. (53) arasında ticari anlaşmazlık olduğunu tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde tatlıcının dayısı Y.S. isimli şahıs araç kiralayarak ikametinde önünde yeğeninin evden çıkmasını beklediğini tespit etti.

ULUDAĞ'DA SAKLANDIĞI ÇADIRDA BULUNDU

Daha sonra cinayeti işleyen Y.S. yakalanmamak için 2 araç değiştirerek Uludağ’da bir çadırda saklandı. Yaklaşık 50 kamera incelemesi yapan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri katil zanlısı Y.S.’yi Uludağ’da bir çadır için suç aleti ile beraber yaptığı operasyon ile gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastanede yatan ünlü Bağdat tatlıcısı Fatih Karaman’ın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.