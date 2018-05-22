taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.966
USD
4,5702
EURO
5,3744
ALTIN
189,46
PETR
79,5700

Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

Tarihten tanıdığımız çok ünlü isimlere ve kendine has mezarlıklarının en güzel örneklerine ev sahipliği yapan Pere Lachaise'in, geçmişte ilginç bir hikayesi var.

Özel İçerik | 22.05.2018 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Tarih
Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

Aybüke SENGİR / [email protected]

Paris’te açılan Père Lachaise mezarlığı, açıldığı yıl çok ilgi görmemişti. Ancak La Fontaine’le Moliére’in kemikleri buraya taşınınca o dönem herkes yanlarına gömülmek istedi. Oscar Wilde, Sarah Bernhardt, Jim Morrison bu ünlülerden bazıları...

Paris’in en çok merak edilen yerlerinden biri olan Le Pere Lachaise Mezarlığı’nda, Türkiye’den sürgünde vefat eden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’yı da görmeniz mümkün.

Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

İLGİ ÇEKSİN DİYE ÜNLÜ KİŞİLERİN MEZARLARINI TAŞIDILAR

Napolyon tarafından kurulan mezarlık, ilk olarak küçük bir kızın gömüldüğü törenle 18 Mayıs 1804 tarihinde açılıyor. Yapıldığı dönemde Paris'in dışında kalan mezarlık, ilk zamanlar hiç ilgi görmüyor. Daha sonra Paris Belediyesi bir adım atarak, Père Lachaise Mezarlığı'nın popülerleşmesi için Héloïse d’Argenteuil, Pierre Abélard, Molière ve Jean de La Fontaine gibi ünlü kişilerin mezarlarını buraya taşıyor.

Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

Bu strateji istenilen etkiyi başarıyor. Ve aynı yıl içinde mezarlıktaki mezar sayısı 33.000'i buluyor.

Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

HER DİNDEN İNSAN VAR

Pere Lachaise Mezarlığı bir Hristiyan mezarlığı değil. İçerisinde her dinden ve dilden insan var. Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney için Fatiha okurken bir başka din mensubu kendi şükranlarını yapabiliyor.

Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

Ahmet Kaya

Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

Yılmaz Güney

1871 PARİS KOMÜNÜ DE BURADA

Le Père Lachaise’de 29 abide yer alıyor. Bunların arasında 1871 Paris Komünü’nde kurşuna dizilenlerin anısına dikilen Federeler Duvarı, Fransız savaşlarında ölen Ermeniler ve Auschwitz’te ölen Yahudiler için yapılan anıtmezarlar da var. Mermi deliklerinin hala izlenebilir olduğu Mur des Fédérés Komünler Duvarı, katliamın yerini işaret ediyor.

Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

Paris Komünü

Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

Jim Morrison

tam listeyi görmek için tıklayın: kimler var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Napolyon’u süründüren kadın: Josephine
Fransa’nın İmparotoru, İtalya’nın Kralı da olsa, bir kadının cazibesi karşısında kendini kaybedenlerden biriydi Napolyon da...
Fransız bilim insanları: Hitler'in ölüm tarihini netleştirdik
Fransız bilim insanları, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in, 1945'te öldüğünü kesin olarak kanıtladıklarını ileri sürdü.
1961 Paris Katliamı
Paris'in göbeğinde katliam yapan Fransa’nın kirli ellerinde, yüzlerce Cezayirli insanın kanı var ama dünyanın hiçbir şeyden haberi yok.
İşgale karşı özgürlük mücadelesinin başlangıcı
İlber Ortaylı, Kafa dergisinin Mayıs sayısında, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışını kaleme aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

413
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

289
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

45
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

147
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

90
HDP'li Alican Önlü yeniden aday

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

50
İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM