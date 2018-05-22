Ünlülerin mezarlığı Pere Lachaise

Aybüke SENGİR / [email protected]

Paris’te açılan Père Lachaise mezarlığı, açıldığı yıl çok ilgi görmemişti. Ancak La Fontaine’le Moliére’in kemikleri buraya taşınınca o dönem herkes yanlarına gömülmek istedi. Oscar Wilde, Sarah Bernhardt, Jim Morrison bu ünlülerden bazıları...

Paris’in en çok merak edilen yerlerinden biri olan Le Pere Lachaise Mezarlığı’nda, Türkiye’den sürgünde vefat eden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’yı da görmeniz mümkün.

İLGİ ÇEKSİN DİYE ÜNLÜ KİŞİLERİN MEZARLARINI TAŞIDILAR

Napolyon tarafından kurulan mezarlık, ilk olarak küçük bir kızın gömüldüğü törenle 18 Mayıs 1804 tarihinde açılıyor. Yapıldığı dönemde Paris'in dışında kalan mezarlık, ilk zamanlar hiç ilgi görmüyor. Daha sonra Paris Belediyesi bir adım atarak, Père Lachaise Mezarlığı'nın popülerleşmesi için Héloïse d’Argenteuil, Pierre Abélard, Molière ve Jean de La Fontaine gibi ünlü kişilerin mezarlarını buraya taşıyor.

Bu strateji istenilen etkiyi başarıyor. Ve aynı yıl içinde mezarlıktaki mezar sayısı 33.000'i buluyor.

HER DİNDEN İNSAN VAR

Pere Lachaise Mezarlığı bir Hristiyan mezarlığı değil. İçerisinde her dinden ve dilden insan var. Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney için Fatiha okurken bir başka din mensubu kendi şükranlarını yapabiliyor.

Ahmet Kaya

Yılmaz Güney

1871 PARİS KOMÜNÜ DE BURADA

Le Père Lachaise’de 29 abide yer alıyor. Bunların arasında 1871 Paris Komünü’nde kurşuna dizilenlerin anısına dikilen Federeler Duvarı, Fransız savaşlarında ölen Ermeniler ve Auschwitz’te ölen Yahudiler için yapılan anıtmezarlar da var. Mermi deliklerinin hala izlenebilir olduğu Mur des Fédérés Komünler Duvarı, katliamın yerini işaret ediyor.

Paris Komünü

Jim Morrison

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