Urartu sanatı hayat buluyor

Van'da yaşayan 49 yaşındaki Erdal Binici, Urartulardan günümüze kadar ulaşan en önemli el sanatlarından savatlı gümüş işlemeciliğini atölyesinde yaşatıyor.

1915 öncesine kadar 120 atölyenin bulunduğu Van'da sanayileşmeyle eski önemini yitiren savatlı gümüş işlemeciliğini yaşatan Erdal Binici, iyi bir antikacı ve bakır ustası olan babasından öğrendiklerini de çocuklarına da öğretiyor.

URARTU FİGÜRLERİNİ İŞLİYOR

Sabah erken saatlerde İpekyolu ilçesindeki atölyesine gelen Erdal Binici, personeliyle satış bölümündeki gümüşlerin sergilendiği vitrini düzenleyerek güne başlıyor.

Daha sonra üretim bölümüne geçen Erdal Binici, çelik kalemiyle gümüş bilezik, kolye, vazo gibi ürünlerin üzerine kanallar açarak Van'ın geleneksel ürünleri ile Urartu figürlerini işliyor.

GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYOR

Erdal Binici, bakır, kurşun, kükürt ve gümüşün karıştırılmasıyla elde edilen çubuk halindeki savatı yüksek ısıda eriterek gümüş üzerine işlediği motif oymaların üzerini kaplıyor.

Bu aşamadan sonra soğuması için beklettiği gümüşü zımparalayarak işlediği figürleri ortaya çıkaran Erdal Binici, cilalama işleminin ardından satışa hazır hale getiriyor.

Yaptığı her işlemi atölyede yetiştirdiği ustalara ve çocuklarına anlatan Erdal Binici, böylece yol olmaya yüz tutan sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.

"BU MESLEĞİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Ziyaretçilerin takdirini kazandıklarını belirten Erdal Binici, "Bu sanatı olduğu yerde de bırakmadık ve geliştirdik. Urartu idollerini savatla birleştiren dünyada tek firmayız. Bugüne kadar kimse böyle çalışma yapmadı. Biz bunu yapıyor ve geliştiriyoruz. Biz babadan öğrendik bu mesleği. Yapımızın altında babamın birikimi vardır. Çok iyi bir antikacı ve bakır ustasıydı. Vazo yapıyoruz, üzerine kanatlı sfenks işliyoruz. Bunu yapacak başka bir usta yoktur." dedi.