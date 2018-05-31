Uraz Kaygılaroğlu: Kızımı gördüğümde Mona Lisa gibiydim

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ‘Babalar Günü’ öncesi eşi ve kızı ile ‘Bebeğim ve Biz’ dergisi için objektif karşısına geçti. Ünlü çift aile hayatlarını anlattı.

"KIZIMI GÖRÜNCE KOPTUM"

Kaygılaroğlu şunları söyledi: “Ada’yı kucağıma aldığımda ‘Mona Lisa’ gibi bir gülüp bir ağlıyordum. Duygu boşalması yaşadım. Tam bir kopuş anıydı. Babamı 4 yaşında kaybettim. Bu duyguyu Ada ile keşfediyorum. Kızımın benim için ‘Eğlenceli bir babam vardı. Tüm özel anlarımda hep yanımdaydı’ demesini isterim."





"O İLK AN UNUTULMAZ"

Melis Kaygılaroğlu ise Ada’yı ilk görüşünü şöyle anlattı: “Müthiş bir kavuşma anıydı. Uzun saatlerin ardından bebeğimi gördüğüm anda yaşadığım rahatlık, onu göğsüme koyar koymaz susması, parmaklarını yüzüme sürdüğü ilk an aklımdan çıkmayacak”