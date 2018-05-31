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Uraz Kaygılaroğlu: Kızımı gördüğümde Mona Lisa gibiydim

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kızı doğduğunda neler hissettiğini anlattı.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 09:43..
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ‘Babalar Günü’ öncesi eşi ve kızı ile ‘Bebeğim ve Biz’ dergisi için objektif karşısına geçti. Ünlü çift aile hayatlarını anlattı.

"KIZIMI GÖRÜNCE KOPTUM"

Kaygılaroğlu şunları söyledi: “Ada’yı kucağıma aldığımda ‘Mona Lisa’ gibi bir gülüp bir ağlıyordum. Duygu boşalması yaşadım. Tam bir kopuş anıydı. Babamı 4 yaşında kaybettim. Bu duyguyu Ada ile keşfediyorum. Kızımın benim için ‘Eğlenceli bir babam vardı. Tüm özel anlarımda hep yanımdaydı’ demesini isterim."

Uraz Kaygılaroğlu: Kızımı gördüğümde Mona Lisa gibiydim

"O İLK AN UNUTULMAZ"

Melis Kaygılaroğlu ise Ada’yı ilk görüşünü şöyle anlattı: “Müthiş bir kavuşma anıydı. Uzun saatlerin ardından bebeğimi gördüğüm anda yaşadığım rahatlık, onu göğsüme koyar koymaz susması, parmaklarını yüzüme sürdüğü ilk an aklımdan çıkmayacak”

Uraz Kaygılaroğlu: Kızımı gördüğümde Mona Lisa gibiydim

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