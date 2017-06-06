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Ürdün, Katar ile diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürdü

Körfez ülkelerinin Katar'la ilişkileri kesme kararı almasının ardından bir adım da Ürdün'den geldi.

06.06.2017 - 23:51
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Ürdün, Katar ile diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürdü

Ürdün'ün Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapatacağı bildirildi. 
Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, yaptığı açıklamada, Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürülmesine ve El-Cezire'nin ofisinin kapatılmasına karar verdiklerini duyurdu.

"BÖLGEDEKİ KRİZİ SONA ERDİRMEK AMACIYLA KARAR ALDIK"

Momani, kararın bölgesel istikrarın sağlanması, Arap ülkelerinin politikalarının koordine edilmesi ve bölgedeki krizlere son verilmesi amacıyla alındığını kaydetti.
Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

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