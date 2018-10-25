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Ürdün Parlamentosunda kavga

Ürdün Parlamentosunda milletvekilleri Gazi Elhavalime ve Kusey Eldumeysi arasında çıkan kavgada şişeler havada uçtu.

İHA | 25.10.2018 - 12:01..
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Ürdün Parlamentosunda toplantıya katılan milletvekilleri Gazi Elhavalime ve Kusey Eldumeysi yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktı.

''NEDEN VAZGEÇTİN'' KAVGASI

Filistin Komisyon Başkanlığı için aday olmaktan son anda vazgeçen Kusey Eldumeysi ile bir diğer milletvekili Gazi Elhavalime arasında “Neden vazgeçtin” tartışması çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Eldumeysi, masada bulunan şişeyi Elhavalime’ye fırlattı. Diğer milletvekilleri ise Eldumeysi’yi sakinleştirmeye çalıştı.

Ürdün Parlamentosunda kavga ViDEO

BAŞKANLIK TARTIŞMASI

Elhavalime yaşanan olayın ardından “Bir dahaki sefere Eldumeysi gibilere izin vermeyerek Filistin Komisyon Başkanlığına aday olacağım" dedi. Kusey Eldumeysi’nin çekilmesinden sonra Yahya Elsaud Filistin Komisyon Başkanlığına, Filistin Komisyon Başkanı Yardımcılığına ise Kusey Eldumeysi gösterildi.

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