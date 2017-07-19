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Ürdün-Suriye sınırındaki sığınmacı kampında patlama

Suriyeli sığınmacıların barındığı kamptaki patlama sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

19.07.2017 - 03:44
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Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, sınır bölgesinde Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Rakban kampında Amur aşiretine bağlı bir ailenin kaldığı çadırda patlama meydana geldi.

Olayda aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ürdün-Suriye sınırındaki sığınmacı kampında patlama

Ürdün-Suriye sınırında bir bölgede kalan, herhangi bir ülke tarafından yönetilmeyen, düzensizliği ve sınırlarının belirsizliği nedeniyle kontrolün sağlanmasının zor olduğu Rakban kampında 85 bin Suriyeli sığınmacı barınıyor.

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