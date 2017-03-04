Ürdün'de 15 kişi idam edildi

Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, terör suçlamasıyla yargılanan 10 kişiden 5'inin İrbid kentindeki terör hücresine mensup olduğunu belirtti.

İDAM EDİLENLERİN SUÇLARI

Mumini, diğer terör sanıklarının ise "Baka'daki istihbarat bürolarına saldırı, Sama'da emniyet güçlerine saldırı, yazar Nahid Hattar suikastı, 2003 yılında Ürdün'ün Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırı ve antik Roma tiyatrosunda turistlere saldırı" davalarında idam cezasına çarptırıldığını aktardı.

Hükümet Sözcüsü, idam edilen diğer 5 kişinin ise "cinsel saldırı gibi büyük suçlar" işlediğini kaydetti.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin, İrbid kentindeki terör hücresine mensup 5 kişi hakkında verdiği idam cezası, geçen hafta Temyiz Mahkemesi tarafından onanmıştı.

Sanıklara, "Yüzbaşı Raşid ez-Zuyud'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör olaylarını düzenlemek, şahıslara ve kamu malına yönelik terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla patlayıcı madde imal etmek" suçlamaları yöneltilmişti.