Ürdün’de terör operasyonu sırasında bina çöktü

Gaziantep'te dayı ile yeğeni arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce yeğeni tarafından tüfekle vurulan Eyüp Ercan, hayatını kaybetti.

Macar Turan Vakfı tarafından, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının katkısıyla düzenlenen ve Türk kökenli milletleri buluşturan Hun Kurultayı büyük ilgi görüyor.

Erciş ilçesinde insan ticareti yapan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 80 kaçak göçmeni metruk bir eve kilitledi.

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Kola için arkadaşlarını döverek öldürdüler

Osmaniye'de bir genç, bir akrabası ve arkadaşları tarafından kola ısmarlama tartışması ile başlayan kavgada aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti.