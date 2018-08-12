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Ürdün’de terör operasyonu sırasında bina çöktü

Salt kentinde güvenlik güçlerinin teröristlere düzenlediği baskın sırasında bir bina, bomba düzeneğinin patlaması nedeniyle çöktü.

İHA | 12.08.2018 - 07:08..
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Ürdün güvenlik güçleri, el Salt kentinde, dün bir jandarma çavuşunu öldüren teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklara göre, teröristlerin bulundukları binadan güvenlik güçlerine ateş açması sonucu iki taraf arasında çatışma çıktı.

Ürdün’de terör operasyonu sırasında bina çöktü

ÇATIŞMA SIRASINDA BİNADAKİ BOMBA PATLATILDI

Yaşanan çatışma esnasında terörist gruplar daha önceden binaya yerleştirdikleri bomba düzeneğini patlattı.

Patlama sonucu bina çöktü. Binanın çöküş anı ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Dün Al-Fhais patlamasında 1 jandarma çavuş yaşamını yitirmiş, 2 sivil 4 jandarma personeli olmak üzere 6 kişi de yaralanmıştı.

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