Ürdün'ün otobüsleri Otokar'dan

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce Bükreş Belediyesinin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanarak Türkiye'nin tek kalemde alınan "en büyük" otobüs ihracatına imza atmaya hazırlanan Otokar, Ürdün'deki otobüs ihalesini de kazandı.

TESLİMATLAR BU YIL İÇİNDE YAPILACAK

Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesinin açtığı 100 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesini kazanan Otokar, 40 adet Kent, 60 adet Doruk'tan oluşan 100 otobüsü bu yıl içinde Amman Belediyesine teslim edecek.

"BÖLGENİN EN İYİSİ OLACAĞIZ"

Satın alma hakkında konuşan Amman Belediye Başkanı Yusuf eş-Şevarbe, "Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi ülkemizde de var olan yoğun trafiğin önüne geçmek, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek için farklı büyüklüklerde 100 adet otobüs alımı yaptık. Bu yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız 100 adet yeni otobüslerimiz ile bölgenin en iyi filosuna kavuşacağız. Dönüşüm çalışmaları kapsamında otobüslerimiz içerisinde elektronik ödeme sistemi gibi yüksek standartlar olacak. Çevre dostu ulaşım sistemimizin haricinde altyapı ve kaldırım iyileştirme projelerine hız vereceğiz." dedi.