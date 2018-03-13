taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.164
USD
3,8667
EURO
4,7684
ALTIN
163,92
PETR
65,1200

Ürdün'ün otobüsleri Otokar'dan

Otokar, toplu taşımada dönüşüm başlatan Amman'ın 100 otobüslük ihalesini kazandı.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 12:09..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce Bükreş Belediyesinin açtığı 400 adetlik otobüs ihalesini kazanarak Türkiye'nin tek kalemde alınan "en büyük" otobüs ihracatına imza atmaya hazırlanan Otokar, Ürdün'deki otobüs ihalesini de kazandı.

Ürdün'ün otobüsleri Otokar'dan

TESLİMATLAR BU YIL İÇİNDE YAPILACAK

Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesinin açtığı 100 adet otobüs alımına ilişkin toplu taşıma ihalesini kazanan Otokar, 40 adet Kent, 60 adet Doruk'tan oluşan 100 otobüsü bu yıl içinde Amman Belediyesine teslim edecek.

Ürdün'ün otobüsleri Otokar'dan

"BÖLGENİN EN İYİSİ OLACAĞIZ"

Satın alma hakkında konuşan Amman Belediye Başkanı Yusuf eş-Şevarbe, "Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi ülkemizde de var olan yoğun trafiğin önüne geçmek, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek için farklı büyüklüklerde 100 adet otobüs alımı yaptık. Bu yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız 100 adet yeni otobüslerimiz ile bölgenin en iyi filosuna kavuşacağız. Dönüşüm çalışmaları kapsamında otobüslerimiz içerisinde elektronik ödeme sistemi gibi yüksek standartlar olacak. Çevre dostu ulaşım sistemimizin haricinde altyapı ve kaldırım iyileştirme projelerine hız vereceğiz." dedi.

Ürdün'ün otobüsleri Otokar'dan

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
10 vitesli performans canavarı görücüye çıkıyor
Japon otomobil üreticilerinden Acura, yeni modeli üçüncü nesil RDX'i tanıtıyor.
Opel Grandland X'in Türkiye fiyatı belli oldu
2017 ve 2018 modelleri için iki ayrı katalogla çıkan Grandland X'in fiyatı beklentileri aşmadı.
Hyundai sınırları zorlayan tasarımla sahnede
Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticilerinden olan Hyundai, yeni modeliyle Cenevre'de boy gösteriyor.
Çinlilerden 1000 beygirlik elektrikli otomobil
Çin'in yeni otomobil üreticisi Lvchi, 1000 beygir gücündeki aracıyla otomobil piyasasını sarsmak istiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 13 ölü

106
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

54
Memleketin sarı taksi sorunu var

Memleketin sarı taksi sorunu var

310
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

47
Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

Meclis'te kavga anlarına ait görüntüler

67
CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

CHP'li milletvekili Çam'a Meclis'ten çıkarılma cezası

60
Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM