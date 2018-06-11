Üretilen elektriğin satışındaki esaslar belli oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi tebliğine göre, bu kapsamda elektrik üreterek, ihtiyaç fazlasını tedarik şirketlerine satanlar, gelir vergisi kanununda esnaf muafiyetini tanımlayan 9. madde uygulamasından muaf olacak.

Uygulamadan, elektriğin yalnızca bir üretim tesisinde üretilmesi ve üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının son kaynak tedarik şirketine satılması durumunda yararlanılabilecek.

Elektrik enerjisi satışının devamlı olarak yapılması, ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmak muafiyetten yararlanmaya engel olmayacak.

Ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla apartman yönetimi tarafından kurulan üretim tesisinde üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin son kaynak tedarik şirketine satışında her bir malik muafiyetten ayrı ayrı faydalanacak.

MUAFİYET ŞARTLARI

Elde edilen gelirin apartman yönetimleri tarafından tahsil edilip ortak giderlerin karşılanmasında kullanılması veya kat maliklerine dağıtılması bu muafiyetten faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

Sahibi olunan veya kiralanan işyerlerinde kurulan tesislerde üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılamayacak. Ancak konutunu hem işyeri hem de mesken olarak kullananların bu kapsamda elde ettiği kazançları ise muafiyet kapsamında kabul edilecek.

YÜZDE SIFIR OLARAK UYGULANACAK

Esnaf muaflığından yararlananlardan elektrik enerjisi alan son kaynak tedarik şirketlerinin, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yaptıkları ödemeler muhtasar beyanname ile beyan edilecek ve tevkifat oranı Bakanlar Kurulu Kararı gereği yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ödemenin kat maliklerince oluşturulan yönetimlere yapılması, gelir vergisi tevkifat uygulamasını değiştirmeyecek.