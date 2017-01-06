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Urfa’da 2 belediye başkanı tutuklandı

Urfa’da, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş’ın da bulunduğu 21 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 09:31
  1. Haberler
  2. Politika

urfatutuklama

Urfa’da, PKK’ye yönelik olduğu söylenen operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 64 kişiden, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş’ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı.

Kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden, aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş’ın bulunduğu 64’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

196 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Zanlılardan aralarında Cin ile Taş’ın da yer aldığı 21 kişi tutuklandı, 43 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Aralık 2016’da düzenlenen operasyonda, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş, Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 196 kişi gözaltına alınmıştı.

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