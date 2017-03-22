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Uşak'ta 116 bin paket kaçak sigara imha edildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nün son bir ay içinde yaptığı operasyonlarda 930 bin lira değerinde 116 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

22.03.2017 - 13:51
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Emniyet Müdürlüğü'nün depolarında bekletilen sigaralar, bu sabah bir kamyona yüklenerek Karaağaç Mahallesi'ndeki eski çöplük alanına getirildi.

BENZİN DÖKÜLEREK YAKILDI

Sigaralar, polisler tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. O sırada benzinin etkisiyle küçük bir parlama da oldu. Sigaralardan geriye kalan küller, açılan çukura gömüldü.

Uşak'ta 116 bin paket kaçak sigara imha edildi

BAZI PAKETLERDEKİ MURAD ALAMDAR YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Bazı sigara paketlerinin üzerinde, Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar karakterinden esinlenilerek, Şaşmaz'ın fotoğrafı ile 'Murad Alamdar' yazısının ve Kuzey Irak'ta üretildiğinin yer alması dikkat çekti.

Uşak'ta 116 bin paket kaçak sigara imha edildi


Uşak'ta 116 bin paket kaçak sigara imha edildi

Uşak'ta 116 bin paket kaçak sigara imha edildi

Uşak'ta 116 bin paket kaçak sigara imha edildi

Uşak'ta 116 bin paket kaçak sigara imha edildi

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