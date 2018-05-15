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Uşak'ta 5 kişi FETÖ'den tutuklandı

Uşak merkezli 6 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA | 15.05.2018 - 21:03..
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Uşak'ta 5 kişi FETÖ'den tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, Isparta, Manisa, Sakarya, Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4'Ü TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K, İ,C, H.K. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlarından tutuklandı. M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i dün adliyeye sevk edilmiş, 6'sı tutuklanmıştı.

Uşak merkezli 6 ilde 9 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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