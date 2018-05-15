Uşak'ta 5 kişi FETÖ'den tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Theresa May ile bir araya geldi

Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunan Tamer Tuna "Galatasaray şampiyon olur ya da olmaz, bunlar bizi ilgilendirmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakan May'le düzenlediği toplantıda gazetecinin "Seçimlerin adil ve özgür olmasını nasıl sağlayacaksınız?" sorusuna sert cevap verdi.

Kapadokya bölgesinde, eşsiz doğal güzellikler arasında turistler için düzenlenen turlarda kullanılan atlar, sahipleri tarafından çeşitli eğitimlerden geçiriliyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan çeşitli meslek gruplarından 10 sanığa, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

1 İsrail'in Büyükelçisi, Tel Aviv'e gönderildi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi'nin Tel Aviv'e dönmesi istendi.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe Elizabeth ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'le Buckingham Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi.

3 Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı Yurt içindeki mitinglerin yanı sıra gerekirse yurt dışında da mitingler düzenleyeceğinin altını çizen Muharrem İnce, Erdoğan'a izin verilmeyen ülkelerde kendilerinin de miting yapmayacağını söyledi.

4 Akaryakıt fiyatlarına zam Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı.

5 Abdülaziz Bayındır imsakiye bastı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın sahur vakti iddiası ortaya çıktı. Hoca, kendi imsakiyesini yayınladı.

6 Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları İsrail'in Gazze'de Amerika'nın onayıyla gerçekleştirdiği katliamlara sanat dünyasından da tepkiler yükselmeye başladı.