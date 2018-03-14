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Uşak'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekibi ve onlara destek veren polisler aslını aratmayacak bir tatbikatla toplumsal olaylara nasıl müdahale edileceğini gösterdi.

İHA | 14.03.2018 - 14:10..
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Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen tatbikatta Çevik Kuvvet'in olaylarda alacağı tertiplerin gösterilmesine müteakip siviller taşlı sopalı direnişe geçti.

Uşak'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU

Başarılı bir şekilde canlandırılan tatbikatta aksiyon sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Uşak Çevik Kuvvet, kendisine saldıran sivilleri başarıyla etkisiz hale getirerek güven verdi.

Tatbikat sonrasında polisleri tebrik eden Vali Salim Demir, toplumsal olaylara müdahale eğitimi kapsamında aslını aratmayan bir tatbikatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Uşak'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

Uşak'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

Uşak'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat


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