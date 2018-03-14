Uşak'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

1 Afrin'de 8 köy daha teröristlerden temizlendi TSK ve ÖSO, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.

2 Avrupa'da sanayi üretimi ocakta geriledi Sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre Euro Bölgesi'nde yüzde 1, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,7 düştü.

3 Roma döneminden kalan İncil'leri satamadan yakalandı Şanlıurfa'da, Roma dönemine ait tarihi İncil'leri satacağı bilgisi alınan B.A., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

4 Doğa içinde yapılan muhteşem dağ evi Dağ evleri deniz kenarında bulunan birçok tatil beldesinin aksine, mis gibi temiz havası ve yemyeşil ormanların içindeki doğasıyla dağ evleri, daha sakin ve huzurlu bir yaşam imkanı sunar...

5 Quaresma: Bayern maçından keyif almaya çalışacağız Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Bayern Münih karşılaşması için, "Zor bir maç olacak, tadını çıkaracağız" şeklinde konuştu.

6 Kredi kartları akaryakıta çalıştı Kredi kartlarıyla yapılan akaryakıt alışverişleri, harcama dağılımında sürekli artış eğiliminde.