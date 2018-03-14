Uşak'ta Çevik Kuvvet'ten gerçeğini aratmayacak tatbikat

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen tatbikatta Çevik Kuvvet'in olaylarda alacağı tertiplerin gösterilmesine müteakip siviller taşlı sopalı direnişe geçti.
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU
Başarılı bir şekilde canlandırılan tatbikatta aksiyon sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Uşak Çevik Kuvvet, kendisine saldıran sivilleri başarıyla etkisiz hale getirerek güven verdi.
Tatbikat sonrasında polisleri tebrik eden Vali Salim Demir, toplumsal olaylara müdahale eğitimi kapsamında aslını aratmayan bir tatbikatın gerçekleştirildiğini söyledi.