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Uşak'ta polis aracı kaza yaptı: 1 şehit

Uşak'ta polis aracı beton elektrik direğine çarpması sonucu polis memuru şehit oldu.

16.07.2017 - 15:16
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Uşak'ta kent merkezinden Uşak Havalimanı yönüne ilerleyen, polis memuru Birgül idaresindeki resmi polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

HAVALİMANINDA GÖREVLİYDİ

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan polis memuru Arama Kurtarma Sağlık ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Birgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şehit polis memurunun havalimanında görevli olduğu belirtildi.

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