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Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

Şehit polis, Polisevi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesi'ne gönderildi.

17.07.2017 - 17:41
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Bülbül, dün saat 13.30 sıralarında, 64 A 4735 plakalı ekip otomobiliyle, görev yeri olan Uşak Havalimanı'na giderken, ön lastiğin patlaması yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çıktı.

Refüjde bulunan beton elektrik direğine çarparak durabilen ekip otosunun sürücüsü polis memuru Ramazan Bülbül, araçta sıkışıp, şehit oldu.

ŞEHİT POLİSE VEDA

Şehit polis memuru için bugün Hasbahçe Polisevi'nde resmi tören düzenlendi. Törene, şehit polisin eşi Ayşegül Bülbül ile oğulları Batuhan Bülbül ve Tunahan Bülbül, Uşak Valisi Salim Demir, Uşak Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder çok sayıda askeri personel ve polis ile şehidin diğer yakınları katıldı.

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşlarının omuzunda tören alanına geldiğinde, gözyaşları sel oldu. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şehit polisin çocukları Batuhan Bülbül ve Tunahan Bülbül'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

Şehit polis memuru Ramazan Bülbül'ün özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, duyduğu üzüntüyü dile getirip, "İnsan çalışarak pek çok rütbe ve makam elde edebilir. Ancak şehitlik, müstesna bir makamdır. Acımız büyük ancak emniyet teşkilatımızın birer temsilcisi olarak bütün silah arkadaşlarımın görevleri uğrunda acılarını ve üzüntülerini aşabilecek sabır ve iradeye sahip olduğundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı


Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

Uşak'ta şehit polis Bülbül törenle uğurlandı

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