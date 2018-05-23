Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü

Akşam saat 17:00 saralarında Uşak'tan İzmir istikametine seyir eden 64 NC 936 plakalı özel otomobil Huzur park kavşağında refüj sulaması yaptığı iddia edilen tankere arkadan çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada araçta bulunan Cem Aydoğan (19) ve Ramazan Akkaya (19) ağır yaralandı. En yakın hastaneye kaldırılan gençlerden Cem Aydoğan bütün müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatın kaybetti. Ramazan Akkaya'nın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Kaza sonrasında kısa süreli trafik sıkışıklığı yaşanan kavşakta polisin aldığı önlemler neticesinde herhangi bir aksilik yaşanmadı. Yol temizlenerek trafiğe açıldı.