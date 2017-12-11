Uşak’ta trafik kazası; 6 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Banaz ilçesi Hatıplar köyü yol ayrımına yakın mevkide meydana geldi. Fatih Sucu idaresindeki 45 UA 9458 plakalı araç, Afyonkarahisar istikametinden İzmir yönüne seyir halinde iken, sürücünün direksiyon başında uyuklaması nedeniyle, araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonucunda sürücü Fatih Sucu ve araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi daha yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Uşak ve Banaz’da ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.