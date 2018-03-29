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Uşak'ta zincirleme kaza: 3 ölü

Uşak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA | 29.03.2018 - 16:53..
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Ramazan Loyan (41) idaresindeki 16 BK 835 plakalı araç İzmir yönüne seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle ve aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

KAFA KAFAYA KAZA

Bu esnada diğer yönden gelen Zafer Kozan idaresindeki 26 RC 502, Nazım Boytok idaresindeki 35 GE 5225 ve Fatih Adar idaresindeki 45 K 0267 plakalı araçlarla kafa kafaya çarpıştı.

Uşak'ta zincirleme kaza: 3 ölü

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, karşı şeride geçen 16 BK 835 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lütfü Karaduman (66), Nazmi Kaydırak (37) ve Hikmet Özkerem (34) hayatını kaybetti.

Uşak'ta zincirleme kaza: 3 ölü

YARALILAR TEDAVİDE

Araç sürücüsü Ramazan Loyan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan 2 kişi daha hafif şekilde yaralandı.

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