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Üsküdar- Çekmeköy Metrosu 29 Ağustos’ta hizmete açılacak

İstanbul'da yapılması planlanan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın 29 Ağustos’ta hizmete sunulacak.

26.03.2017 - 17:14
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Üsküdar- Çekmeköy Metrosu 29 Ağustos’ta hizmete açılacak

Çekmeköy’de belediye ve hayırseverlerin desteğiyle hizmete başlayan aile sağlığı merkezinin açılışında konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 15 Temmuz’da Devlet Hastanesi’nin 29 Ağustos’ta ise metronun açılacağını söyledi.

Üsküdar- Çekmeköy Metrosu 29 Ağustos’ta hizmete açılacak

KAPALI PAZAR YERİNE OKUL

Çekmeköy’ün sağlık ve eğitim alanında sorunsuz hale gelmesini arzuladıklarını ifade eden Başkan Ahmet Poyraz, “Önümüzdeki süreçte Çekmeköy’e eğitim yuvaları kazandıracağız. Kapalı pazar alanının altını iki kath otopark üzerini ilkokul, ortaokul ve lise alanı yaptık. Otoparkın gelirini de Milli Eğitim’e verdik” dedi.

Üsküdar- Çekmeköy Metrosu 29 Ağustos’ta hizmete açılacak

AÇILIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Çekmeköy’e gelecek olan metro ile ilçeye yapılacak olan Devlet Hastanesiyle ilgili Başkan Poyraz, “29 Ağustos’ta Madenler’den metroya binip 12 dakikada Ümraniye’ye 20 dakikada Üsküdar’a gideceğiz. Yine Madenler’den Taşdelen’e 3 durağı olan oradan da Sancaktepe Sultanbeyli ve Sabiha Gökçen’e ulaşacak olan metronun temelini de 15 Mayıs’ta atacağız. Çekmeköy Devlet Hastanesini de 15 Temmuz’da hizmete açacağız” diye konuştu

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