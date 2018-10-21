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Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabı hizmete sunuldu.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 19:54..
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Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

Türkiye'de ilk defa sürücüsüz metro olarak faaliyet gösteren Üsküdar-Ümraniye metrosunun 2. etabı olan Çekmeköy hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

16 DURAK

Üsküdar-Ümraniye arası 9 durak olarak hizmet veren metro, Çekmeköy'ün de açılmasıyla durak sayısını 16'ya çıkardı.

Metro hattında her 5 dakikada bir sefer yapılacak. Böylece, Sancaktepe'den Üsküdar'a 27, Ümraniye'ye 15,5 dakikada yolculuk yapılacak.

İstanbul'da yoğunluk bakımından en yoğun hatlardan bir tanesi olan Üsküdar-Çekmeköy hattı, Avrupa Yakası'na geçişi de kolaylaştırdı. Çekmeköy hattı ile, Yenikapı'ya 36 dakika, Taksim'e 44 dakika, Atatürk Havalimanı'na 71 dakika ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada ulaşım sağlanabilecek.

Ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlayacak olan bu hat, günde ortalama 600 ile 700 bin kişinin kullanılması bekleniyor.

İLK SEFER BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Metronun ilk seferini Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay  ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gerçekleştirdi.

Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

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