Üsküdar-Çekmeköy metrosu açıldı

Türkiye'de ilk defa sürücüsüz metro olarak faaliyet gösteren Üsküdar-Ümraniye metrosunun 2. etabı olan Çekmeköy hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

16 DURAK

Üsküdar-Ümraniye arası 9 durak olarak hizmet veren metro, Çekmeköy'ün de açılmasıyla durak sayısını 16'ya çıkardı.

Metro hattında her 5 dakikada bir sefer yapılacak. Böylece, Sancaktepe'den Üsküdar'a 27, Ümraniye'ye 15,5 dakikada yolculuk yapılacak.

İstanbul'da yoğunluk bakımından en yoğun hatlardan bir tanesi olan Üsküdar-Çekmeköy hattı, Avrupa Yakası'na geçişi de kolaylaştırdı. Çekmeköy hattı ile, Yenikapı'ya 36 dakika, Taksim'e 44 dakika, Atatürk Havalimanı'na 71 dakika ve Olimpiyat Stadı'na 81 dakikada ulaşım sağlanabilecek.

Ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlayacak olan bu hat, günde ortalama 600 ile 700 bin kişinin kullanılması bekleniyor.

İLK SEFER BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Metronun ilk seferini Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gerçekleştirdi.