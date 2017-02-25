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Üsküdar ve Maltepe'de ev fiyatları arttı

Türkiye genelinde toplam satılık konut fiyatları 2016'da yüzde 9,1 artış gösterirken, sıfır evlerde bu artış oranı yüzde 2,9'da kaldı.

25.02.2017 - 15:51
  1. Haberler
  2. Emlak

Geçen yıl konut fiyatlarında yaşanan değişimler incelendi. İkinci el konutların ve markalı projelerin birinci el piyasasına göre daha fazla artış gösterdiği kaydedildi. Birinci el piyasasındaki artışın ise sınırlı kaldığı dile getirildi.

Üsküdar ve Maltepe'de ev fiyatları arttı

YÜZDE 0,4 ARTIŞ YAŞANDI

En düşük daire büyüklüğü grubu olan 51 metrekare ila 75 metrekare arası dairelerde yıllık fiyat artışının yüzde 5,2 şeklinde gerçekleştiğini ifade edildi. Ahmet Kayhan, aynı dönem içerisinde en büyük daire büyüklüğü grubu olan 151 metrekare ve üzeri dairelerde ise artışın çok düşük kaldığını, bu büyüklükteki evlerin fiyatlarının ortalama yüzde 0,4 arttığını bildirdi.

Araştırmada son bir yıl içinde ev fiyatlarının en çok arttığı ilin yüzde 25,9 ile Balıkesir olduğu, Kırklareli yüzde 19,8 ile Muğla, yüzde 18,9 ile Çanakkale yüzde 18,5 ile Tekirdağ'ın izlediği açıklandı.

Üsküdar ve Maltepe'de ev fiyatları arttı

ANADOLU YAKASI ÖNE ÇIKIYOR

Konut fiyatlarının İstanbul'da en çok arttığı ilçeler incelendiğinde Anadolu Yakasının öne çıkıyor. Söz konusu dönemde konut fiyatlarının yüzde 21,9 ile Maltepe de arttığının altını çizen Kayhan, onu yüzde 21,2 ile Üsküdar, yüzde 20,5 ile Küçükçekmece ve Şile, yüzde 18,8 ile Pendik ilçelerinin izlediğini ifade etti.

Kayhan, konut fiyatlarının Beyoğlu'nda yüzde 5,6, Ataşehir'de yüzde 4,1, Kadıköy'de yüzde 1,7 azaldığına dikkati çekerek, ev fiyatlarının en az arttığı Sarıyer'de bu oranın yüzde 0,3, Beşiktaş'ta ise yüzde 0,5 olduğunu sözlerine ekledi.

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