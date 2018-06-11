Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de yer aldığı iftar sofrasında 50 binden fazla kişi, Boğaz manzarası eşliğinde orucunu açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu gecenin tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

"GÖNLÜMÜZ BİR, KALBİMİZ BİR, DUAMIZ BİR"

Toplu iftar geleneğinin başladığı yerin Üsküdar olduğunu aktaran Türkmen, "İstanbul'un en güzel yerinde iftar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu mübarek gece, bütün Müslümanlar için birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olsun. Burada bütün misafirlerimizle gönül sofrasında buluştuk. Gönlümüz bir, kalbimiz bir, duamız birdir." diye konuştu.

Üsküdar'da 50 bin kişilik iftar sofrası ViDEO