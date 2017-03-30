İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar doğrultusunda Üsküdar'da bir evde FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili bir toplantı yapılacağı bilgisi üzerine bir eve baskın düzenledi.

TALİMATLARIN YER ALDIĞI KAĞIT ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler yaptığı aramalarda "Albay Binbaşıya, Binbaşı Yüzbaşıya, Yüzbaşı Teğmene, Teğmen Başçavuşa, Başçavuş Askerlere" notu bulunan ve bazı talimatların yazıldığı bir kağıt ele geçirdi.

Üsküdar'da bir eve FETÖ baskını düzenlendi VİDEO

MEKTUPLAR, SAKIZLAR, İÇ ÇAMAŞIRLARI

Bunun yanısıra ev sahibi ve ailede bulunan kişilerin adlarına yazılmış mektuplar, bir kadın çantasında şeffaf poşetlere tek tek sarılmış çiğnenmiş 3 sakız, kullanılmış peçeteler ve iç çamaşırları ele geçirildiği açıklandı.

Ele geçirilen notlar görüntülenirken, adreste bulunan cep telefonları ise inceleniyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 7 kişi, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

"KAKAO TALK" KULLANMIŞ VE SİLMİŞLER

Ekipler, şüphelilerin yaptığı incelemesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullandığı iddia edilen 'Kakao Talk' programını bir süre kullandıkları ve telefonlarından bu programı sildiklerini belirledi.

ŞÜPHELİLER BİR ODADA TOPLANDI

Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Ekiplerin gözaltına aldığı şüphelilerin bir odada toplaması ve evde arama yapması görüntülere yansıdı.