Üsküdar'da kediyi denize atan cani yakalandı

liselere geçişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi sınavda 500 tam puan alan Elif Taş, sınava kiraladığı kitapları okuyarak başarıya ulaştı.

Tarihte yaşanan bir trafik kazasında ölen ilk yayadan sonra mucitler, yeni bir çözümün tanıtımını yaptılar: yaya avcısı.

1 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

2 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

3 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

4 Aydın'da 16 bin oy geçersiz sayıldı CHP'nin birinci olduğu 6 ilden biri olan Aydın'da; HDP hesapları, 16 bin oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.

5 Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katletti Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişinin, elektrik direğine bağlanmış halde cesedi bulundu.

6 Terör örgütü PKK, emanet oylardan memnun Kandil'in partisi HDP'nin, CHP'den gelen oylarla barajı aşması terör örgütü tarafından mutlulukla karşılandı.