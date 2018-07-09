Üsküdar'da otobüs yangını

Garaja gitmek üzere Üsküdar istikametinde ilerleyen, Otobüs AŞ'ye ait 34 FF 9981 plakalı, boş özel halk otobüsünün arka motor kısmı yanmaya başladı.

Otobüsün sürücüsü, nedeni henüz belirlenemeyen yangına, yangın tüpüyle müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASANPAŞA GARAJI'NA KALDIRILDI

Üsküdar ve Zeynep Kamil itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Otobüste hasar meydana geldi. Otobüsün çevresinde polis güvenlik önlemi alırken Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs, vinç yardımıyla Kadıköy İETT Hasanpaşa Garajı'na kaldırıldı.