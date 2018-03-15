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Üsküdar'daki türbedeki mezarlar hilti ile parçalandı

İstanbul Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'ndeki mezarlar restorasyon yapan firmanın işçileri tarafından hilti ile parçalandı. Tepkiler üzerine İBB konunun incelediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 21:21..
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Üsküdar'daki türbedeki mezarlar hilti ile parçalandı

Her tarafı tarihi eserlerle dolu olan Üsküdar'da büyük bir skandala imza atıldı.

MEZARLAR HİLTİYLE PARÇALANDI

Üsküdar Merkez'deki Şeyh Devati Camisi Türbesi'ndeki mezarlıklar restorasyonunu yapan firmanın işçileri tarafından hilti (darbeli matkam) aracılığıyla param parça edildi.

Üsküdar'daki türbedeki mezarlar hilti ile parçalandı

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Konuuyla ilgili vatandaşların tepki göstermesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verildi: "İlgili alanda yapılan eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerin kaldırılması çalışmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür. Görüntülere yansıyan kırık taşlar, mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçalarıdır.

Üsküdar'daki türbedeki mezarlar hilti ile parçalandı

İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28/12/2017 tarihinde onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edilmiştir. Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır."

Üsküdar'daki türbedeki mezarlar hilti ile parçalandı

Üsküdar'daki türbedeki mezarlar hilti ile parçalandı

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