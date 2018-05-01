Uslu: Erdoğan dışında adayları belirsiz bir yarış var

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan ANAR Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuştu.

Uslu, "Sayın Erdoğan dışında aslında diğer adaylar resmi olarak şu an belli değil. CHP ve HDP adayını açıkladığı an, yeterli milletvekilleri olduğu için onların bir adaylık sorunu olmayacak. İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin, adayları için 100 bin imza toplanması gerekiyor. Adayları belli olmayan, kimin katılacağı belli olmayan bir seçimi konuşuyoruz" dedi.

Uslu: Erdoğan dışında adayları belli olmayan bir yarış var

BARIŞ DOSTER: ÇATI ADAY KİM OLSA TUTMAZ

Akademisyen-yazar Doç. Dr. Barış Doster de, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday ihtimaliyle ilgili, "Neyin olmayacağı Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüldü. Çatı aday tutmuyor, tutmaz da. Abdullah Gül değil, kim gelirse gelsin tutmaz" dedi.

Barış Doster: Çatı aday tutmaz