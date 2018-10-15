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Usta tiyatrocu Erol Günaydın anılıyor

Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü'nün ardından meddahlık geleneğini sürdüren ve son temsilcilerinden olan Erol Günaydın, vefatının altıncı yılında anılıyor.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 10:08..
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Usta tiyatrocu Erol Günaydın anılıyor

Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü'nün ardından meddahlık geleneğini sürdüren ve son temsilcilerinden olan Günaydın, 16 Nisan 1933 yılında Trabzon Akçaabat'ta doğdu.

Erol Günaydın, 8 yaşında geldiği İstanbul'da ilk eğitiminin ardından Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim gördü ve tiyatroya olan ilgisi nedeniyle okulun tiyatro kulübüne üye oldu.

Askerliğini ise Ağrı'nın Diyadin İlçesi Yukarı Biligan Köyü'nde yedek subay öğretmen olarak yaptı.

Usta tiyatrocu Erol Günaydın anılıyor

PROFESYONEL OYUNCULUĞA 1955 YILINDA BAŞLADI

Profesyonel oyunculuğa 1955'te Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosu'nda sahnelediği Philip King'in "Papaz Kaçtı" adlı oyunuyla başlayan Günaydın, Ankara Devlet Tiyatrosu ile "Ses" ve "Şan Tiyatrosu"nda da görev aldı.

Lise eğitiminden gelen Fransız ekolüyle geleneksel oyunculuğu birleştiren ve sinema sektörüne 1960 yılında adım atan Erol Günaydın, ilk olarak "Yeşil Kurbağalar" adlı sinema filminde rol aldı. Günaydın, Halide Edip Adıvar'ın eserinden 1967'de sinemaya uyarlanan "Sinekli Bakkal" adlı filmde canlandırdığı "Kız Tevfik" karakteri ile hafızalara kazındı.

BİRÇOK SENARYO YAZDI

Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan Günaydın, Cemal Reşit Rey'in müziklerini hazırladığı "Yaygara" (1970), "Uyy Balon Dünya" (1970) ve "İstanbul Masalı" (1971) adlı müzikaller ile 1965'te Haldun Dormen'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Güzel Bir Gün İçin" adlı filmin senaryosunu kaleme aldı.

Usta tiyatrocu Erol Günaydın anılıyor

160 YAPIMDA ROL ALDI

Televizyon dizileri ve video yıllarının dışında, seslendirmelerle birlikte 160 yapımda görev alan Erol Günaydın, 70'ten fazla da sinema filminde farklı rollerle izleyici karşısına çıktı.

Üç çocuk babası olan Günaydın, 15 Ekim 2012 tarihinde 79 yaşında İstanbul'da vefat etti. Sanatçı, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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