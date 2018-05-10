Ustalar Ahşap Heykel Festivali'nde hünerlerini sergiledi

Odunpazarı Belediyesi, Ahşabın sesi sloganı ile 4'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'ni düzenledi. Festivale 2'si yabancı 12 sanatçı katıldı. 13 Mayıs'a kadar sürecek festivale Rusya'dan Vasilisa Chugunova ve İsviçre'den Jean Paul Falcioni katıldı.
İLGİYLE İZLENDİ
Kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan festivalde, sanatçılar, Odunpazarı'nda kurulan atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçları testerelerle ve ellerindeki çeşitli aletlerle kesip heykeller yapan sanatçıların çalışmalarını vatandaşlar ilgiyle izledi.