Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Kırgız çocuklar Zeytin Dalı Harekatı için dua etti

1 İzmit'te doğum günü kutlarken kafeyi yaktılar Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede doğum günü kutlaması esnasında yakılan maytap sebebiyle yangın çıktı.

2 Kitap kapaklarında minyatür sanatı Minyatür Sanatçısı Murat Pala, sanatını Hollywood filmlerinden sonra şimdi de Batı Edebiyatı Klasiklerinin kapaklarına taşıdı.

3 Emlakçıların 'ucuz konut ilanı' kurnazlığı Yetkililer, bazı internet platformlarında ucuz gösterilen ve gerçeği yansıtmayan ev ve otomobil ilanları konusunda uyardı.

4 Kasiyer ile müdürün dolandırıcılık şebekesi çökertildi Konya’da bir kafede müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak bankamatikten nakit para çekildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis, olayla ilgili 7 kişiyi yakaladı.

5 Afrin'e sessiz kalan Gupse Özay Alaska'ya ağlıyor Zeytin Dalı Harekatı; ağzından barış kelimesini düşürmeyip sırtını teröre dayayanları rahatsız etti. Bazı ünlüler ise harekatla ilgili sessizliğe gömüldü.

6 Dağ Komondo Birliği Afrin'e doğru yola çıktı Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı’ Harekatı için Hatay’ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan 200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği harekata destek vermek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı.