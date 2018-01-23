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Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu.

DHA | 23.01.2018 - 14:35..
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Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Antalya'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta'ya acı haber verildi.

Şehit Üsteğmen Usta'nın anne ve babasının ise Ankara'da oturduğu kaydedildi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından, "Vatanımızın bekası için Afrin'de 'Zeytin Dali Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun." yazısı ile paylaştı.

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Afrin'de şehit oldu

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