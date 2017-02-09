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Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 yaşındaki üvey kızına 5 yıldır cinsel istismarda bulunan Ferhat A.(30) tutuklandı.

09.02.2017 - 01:58
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Turgutalp Mahallesi'nde oturan ve özel bir madende işçi olarak çalışan Ferhat A.'nın üvey kızı S.E.'ye cinsel istimrarda bulunduğu iddiası üzerine Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat A. ve eşi N.A., gözaltına alındı. Psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan S.E.'nin 8 yaşından beri üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ve üvey babası tarafından hamile kaldığını söylediği belirtildi.

DOĞURDUĞU BEBEĞİ CAMİ AVLUSUNA BIRAKTI

Küçük kız ifadesinde, 9 Aralık 2016 tarihinde erkek bebek dünyaya getirdiği ve bebeği Ferhat A.'nın 11 Aralık 2016 tarihinde Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde bir cami avlusuna bıraktığını söyledi. Yapılan araştırma sonucunda o tarihte cami avlusunda donmak üzereyken bulunan ve hastaneye götürüldükten sonra Ege adı verilen bebeğin annesinin S.E. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey baba Ferhat A., tutuklanırken, anne N.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E. ise ifadesi alındıktan sonra Soma Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı


Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

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