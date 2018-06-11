Uyarılınca sinirlenip cami imamını bıçakladı

Bodrum'da dün öğle saatlerinde Bitez Yalı Camii’nde, caminin imamı olan 45 yaşındaki Ömer Karadağ, avluda uzanıp sigara içen 16 yaşındaki H.Ç.’yi avluyu kirlettiği gerekçesiyle uyardı.





ESNAF İHBARDA BULUNDU

Uyarının ardından imamla tartışan H.Ç. daha sonra imam Ömer Karadağ’ı itekledi. İmamın da karşılık vermesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran genç, Karadağ’ı bıçakladı. Olayı gören çevredeki esnaf, genci kontrol altına alıp, durumu ihbar etti.

16 yaşındaki H.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken imam Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İmam tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.





"ADANALI BİR ARKADAŞIMIZ"

Olayı gören bir esnaf, “Olayı çıkaran çocuk buraya uzanmış, sigara içiyordu. Cami imamı da haklı olarak ‘İnsanlar buraya namaza geliyor, oruçlu insanlar da var. Biraz saygılı olalım. İstiyorsan şu köşede otur’ diyor. Genç de imama kabadayılık yapıyor. Adanalı bir arkadaşımız. Geçtiğimiz günlerde de bir problem çıkarmıştı. Dikleniyor hocaya, daha sonra ittiriyor. Hoca da buna karşılık verince cebindeki bıçağı çıkarıp hocayı bıçaklıyor. Daha sonra hoca yere düşüyor. Biz hemen gelip ayırdık, çocuğu uzaklaştırdık. Hoca da perişan durumdaydı.” diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.