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Uygulamalı eğitim başarının anahtarı

Öğretim Kurumlarında eğitim gören öğrenciler, uygulanan yenilikçi eğitim modeliyle geleceğin bilim insanı olarak yetiştiriliyor.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 09:23..
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nin tecrübesini anaokulundan itibaren eğitim sistemine aktardıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Öğrencilerimiz erken yaşlardan itibaren uyguladığımız aktif öğrenme modeli sayesinde, sorgulamayı ve çözüm üretmeyi öğreniyorlar, bireysel özelliklerini ve yeteneklerini keşfediyorlar" dedi.

SORGULAMAYA YÖNELİK EĞİTİM ANLAYIŞI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilimi önceleyen eğitim anlayışını, anaokulundan başlayarak, yüksek öğrenime kadar eğitimin her kademesinde uyguluyor.

DEÜ bünyesindeki Özel 75. Yıl İlköğretim Kurumlarında da aynı anlayışla, aktif öğrenme modeli uygulayarak öğrencilerini soru sormaya, araştırmaya ve deneyerek öğrenmeye yönlendiriyor.

Uygulamalı eğitim başarının anahtarı

DENEY YAPARAK ÖĞRENİYORLAR

Özellikle Fen Bilimleri alanında yapılan etkinlikler, sınıf içi ve dışı uygulamalarla öğrenciler kendi merak ettikleri alanlarda ve müfredat konularında deneyler gerçekleştiriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içinde bulunan okul, öğrencilere disiplinler arası araştırmalar yapma imkânı da sunuyor. Yapılan uygulamalarda hem üniversitenin olanaklarından hem de öğretim üyelerinden destek alınıyor.

Uygulama etkinliklerinde öğrenciler DNA yapısı, güneş sistemi, hücre yapısı gibi modellemeleri kendileri yaparak öğreniyorlar.

Uygulamalı eğitim başarının anahtarı

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