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Uysal: İstanbul’un 2023 hedefi metroda 1100 kilometre

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2023'te İstanbul'da 1100 km metro hattı inşa edilmesi için çalışıldığını açıkladı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 16:03..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Star Gazetesi'nden Fadime Özkan'ın sorularını yanıtladı.

"Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız." diyen Uysal, 2023’te İstanbul’da 1100 km’lik metronun işler hale gelmesinin planlandığını söyledi.

Uysal: İstanbul’un 2023 hedefi metroda 1100 kilometre

BELEDİYECİLİKTE TÜRKİYE İLK SIRALARDA

Uysal, Türkiye'nin belediyecilik hizmetleri açısından dünyada ilk sıralarda olduğunu ifade ederken "Birçok yabancı ülke gelip Türkiye’de belediyecilik nasıl yapılıyor diye araştırıyor. Bunun öncüsü de İstanbul." diye konuştu.

Mevlüt Uysal, "1994’te Sayın Cumhurbaşkanımız ile başladık. O vakitler, devasa yatırım ihtiyaçları vardı. Biz o süreçten itibaren hep iyi şeyler yapmışız. Ama ülkenin ekonomik durumuyla orantılı olarak yapabiliyorsunuz bunları. Bugün şükür durum o yıllara kıyasla çok çok iyi." ifadelerini kullandı.

HEDEF: 1100 KM METRO

Uysal sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Metroyu yapmışız, 150 km’ye getirmişiz ama bununla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 1100 km’ye çıkarmak için çabalıyoruz. Yollarımızı, altyapıyı yapmışız ama olduğu yerde bırakmıyoruz, geliştirmek için çabalıyoruz. İstanbul’u dünyadaki şehircilik anlamındaki gelişmelerle aynı anda buluşturmak için kurumsallaşmışız. Yani akan bir nehir gibiyiz.

İstanbulluların beklentileri doğrultusunda alt yapıdan üst yapıya, sosyal hizmetlerden çevreye, gençlerimizden yaşlılarımıza, engellilerimizden kadınlarımıza kadar toplumun bütün kesimlerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir disiplinimiz var. İstanbullular da bunu yakinen görüyor. Biz de bunları geliştirerek devam ettireceğiz."

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