Uysal: Kanal İstanbul’un bu yıl başlayacağını düşünüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 13’üncü İstanbul Lale Festivali etkinlikleri kapsamında İstanbul’daki başkonsoloslarla kahvaltıda bir araya geldi.

Uysal, İtalya Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo, Brezilya Başkonsolosu Paulo R. Camınha De Castılhos França’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 60 başkonsolosu Emirgan’daki Beyaz Köşk’te ağırladı.

KONUKLARIYLA EMİRGAN'I GEZDİ

Uysal kahvaltının ardından başkonsolosların sorularını yanıtladı. Başkan Uysal, erken seçim ve İstanbul Boğazı’nda meydana gelen yalı kazasına ilişkin soruları yanıtlarken Kanal İstanbul Projesinin bu yıl içinde başlatılacağını düşündüğünü ifade etti. Başkan Uysal, kahvaltı sonrası ise Emirgan’ı konuklarıyla birlikte gezdi.

"KANALIN BU YIL İÇİNDE EN AZINDAN BAŞLATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Başkonsolosların Kanal İstanbul Projesi ve İstanbul Boğazı’nda bir geminin yalıya çarpmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan ve kanal projesinin İstanbul için gerekli bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bizim kuralları belli daha ticari olarak bakıldığı zaman daha rasyonel işleyen bir kanal olması hem İstanbulluyu hem ticaret yapanları gemi sahiplerini, yük taşımacılığı yapan insanları rahatlatacağını düşünüyoruz. Kanal İstanbul o asıl bizi, İstanbul’u ilgilendiriyor. Ancak sadece yerel yöneticiler, İstanbul olarak bunun altından kalkma ihtimalimiz yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak canı gönülden kanalın yapılmasını istiyoruz. Bu son günlerdeki meşhur yalı kazası yeni kanal ihtiyacının ne kadara acil olduğunu da bize gösterdi. Ben şu anda hükümetimizde bu konuda bir kararlılık görüyorum. Kanalın bu yıl içinde en azından başlatılacağını düşünüyorum.” dedi.