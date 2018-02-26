Uyurgezerlik nedir

Uyurgezerlik ya da bilinen diğer adlarıyla uyurgezer veya uykuda gezinme, genel olarak 3-9 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Yetişkinler de ise yaş ilerledikçe görülme oranı düşmektedir.

Uyuyamama sorunundan daha çok uyanamama sorunu olarak öne sürülen bu rahatsızlık, kişinin dilediği an kalkamaması ve kalktığı anda ise hareketlerini kontrol edememesi durumudur.

Uyurgezerlik süre olarak 30 dakika kadar sürebileceği gibi 30 saniye kadar kısa süreler içerisinde de gerçekleşebilir.

UYURGEZERLİĞİN NEDENLERİ

Çocuklardaki uyurgezerlik hastalığının haricinde yetişkinlerde ortaya çıkan bu hastalığın sebepleri, uykusal problemlere bağlı olarak çıkmasının haricinde genetik yatkınlık, alkol bağımlılığı, keyif verici madde bağımlılığı veya kullanılan başka ilaçların tesiri şeklinde görülmektedir.

UYURGEZER BİRİ NASIL UYANDIRILMALIDIR

Uyurgezerler genel olarak gözleri açık bir şekilde dolaşırlar ve hareket ederler, engelli alanlarda da adımlarını bu sayede kontrol edebilirler fakat bilinç tam olarak yerinde değildir. Soru sorduğunuzda cevap almanız mümkündür fakat mantıklı cevaplar yerine kısa cevaplar alabilirsiniz.

NE YAPTIKLARINI HATIRLAMAZLAR

Uyurgezer kişiler telkine yatkındır. Onlardan yatağına dönmesini istediğinizde olumlu yanıt verirler. Uyurgezer halde dolaşan kişinin zorla uyandırılması ise onu en çok sinirlendiren şeydir. Takip etmeniz de onu rahatsız edecektir. Uyandıklarında ise ne yaptıklarını hatırlamazlar.

Bu durum tedavi gerektirmeyen bir rahatsızlıktır ve yaş ilerledikçe azalmaktadır. Fakat rahatsız edici boyutlara ulaşırsa doktorlar tarafından uyku ilaçları önerilmektedir.