Uyuşturucu batağına düştü ve her şeyini kaybetti

Denizli’de Merkezefendi İlçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ve küçük yaşlardan beri uyuşturucu kullanan 35 yaşındaki E.K., saplandığı uyuşturucu batağından kurtulmak istiyor.

Geçmişte uyuşturucu bağımlılığından kurtarılması için ailesi tarafından İstanbul ve Antalya'da özel hastanelerde tedaviye yatırılan E.K., kötü alışkanlığından bir türlü kurtulamadı.

Madde bağımlılığı yüzünden eşinden ayrılan, işini ve aracını kaybeden E.K, son olarak Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gözlerinden oldu. Geçici körlük yaşadığı belirtilen E.K.'nin kaldırıldığı hastanede, kullandığı tiner maddesinin buharının gözlerinde ödem oluşturduğu belirtildi.

İhtiyaçlarını karşılayamayan E.K., kendisine annesinin yardımcı olduğunu belirtti. Sıklıkla uyuşturucu krizine giren ve çevresine zarar veren E.K.'yi kontrol edemeyen annesi G.K., zaman zaman küçük miktarlarda tiner solumasına izin vermek zorunda kalıyor.

"İÇMEMEYE KARAR VERİYORUM BİR SAAT SONRA TEKRAR İÇMEK İSTİYORUM"

Hastanede duramayan E.K., annesi ve babasının evinde kalıyor. Eroin kullanmamak için tinere yöneldiğini söyleyen E.K. "Eroin krizim başladığında tiner içiyorum. Tinerden gözlerimi kaybettim. Yaşım 35, ben 20 yıldır madde bağımlısıyım. Gençler uyuşturucudan uzak dursunlar. Bir kereden bir şey olmaz demesinler. Ben evdeki televizyonumu, buzdolabımı sattım. Bakkalım vardı, onu kapattım. Arabam gitti. Eşim beni bırakıp gitti. Hakkı da var. Çünkü evlendiğimizden beri uyuşturucu yüzünden gün yüzü göstermedim. Yetkililerden beni uzun bir tedavi sürecine sokmalarını istiyorum. Çünkü bırakmak için yeterli iradeyi gösteremiyorum. İçmemeye karar veriyorum bir saat sonra tekrar içmek istiyorum" dedi.

KRİZİ ATLATABİLMEK İÇİN ANNESİNİN YÜZÜĞÜNÜ SATTI

Eroin kullanmayı bırakmadan önceki son krizinde annesinin dayanamayıp parmağındaki yüzüğü kendisine verdiğini söyleyen E.K., "En son eroin krize girdiğimde annem krizimi atlatabilmem için parmağındaki yüzüğü sattı. 'Eroinini al krizi atlat' dedi. O gün eroinden tiksindim. Bir daha da kullanmadım ama başka maddelere yönlendim" diye konuştu.





“AKLIMDAKİ TEK ŞEY ‘TİNER’”

Krize girdiğinde gözünün hiçbir şey görmediğini ve kendine zarar verdiğini belirten E.K., "Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, tineri şişeden koklarken, gözlerimde bir yanma hissettim. 1 saat boyunca gözlerim yandı. Sonra dinlenirken bir ara görme yetimi kaybettim. 16 gündür hiçbir şey görmüyorum. Oğlumu göremiyorum. Sevesim dahi gelmiyor. Çünkü aklımdaki tek şey ‘tiner’. Ne zaman aldırabilirim. Alırlar mı? diye düşünüyorum. Krize girince annem aralıklarla veriyor. Dün krize girip kollarımı kestim. Krize girince kendimi kontrol edemiyorum" diye konuştu.

UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN AİLESİNİ GÖZÜ GÖRMÜYOR

10 gündür gözleri görmeyen bağımlı oğlu E.K.'nin ihtiyaçlarını karşılayan anne G.K., oğlunun krize girdiğinde kendi kendisine zarar verdiğini, kontrol etmekte güçlük çektiğini söyledi. Yetkililerden oğlunun tedavi edilmesini isteyen anne G.K., "Bir anne olarak oğlum için ciğerim yanıyor. Ne kadar uğraştıysak kurtaramadık. Elimizdeki tüm imkanları kullandık ama uyuşturucudan kurtaramadık. Çocuğu ve eşi var. Uyuşturucu yüzünden onları hiç gözü görmüyor. Krize girince evdeki eşyaları kırıp döküyor. Ben de önüne geçemiyorum. Para istedi, parmağımdaki yüzüğü çıkardım verdim. İradesine sahip çıkamadığı için asla bırakamadı. Ben tüm annelerin çocuklarını uyuşturucudan kurtarmalarını istiyorum. Eşim ve ben psikolojik olarak bittik. Oğlumun yaptıklarına dayanamıyoruz. Krize girip, kendisini kesiyor. Kullandığı ilaçlar fayda etmiyor. Yetkililerden oğlumun uzun bir tedaviyle kurtarılmasını istiyorum" dedi.