Uyuşturucu haplarla çocuk parkında yakalandı

1 Köpek balığı saldırısına uğrayan kadın Avustralya’da bir teknenin arkasından eğilerek köpek balıklarını beslemek isteyen bir kişi, aniden elini kaptırınca korku dolu anlar yaşandı.

2 Ankara'da fabrika yangını Kahramankazan'da bir sünger fabrikasında yangın çıktı

3 Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki Yusuf hala aranıyor Diyarbakır Silvan'da önceki gün hayvan otlatmak için meraya giden ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

4 Sonsuz ateş kimi yakar Eylül, Leyla, Ayşe, Çiğdem, Damla… Çocuğunuz, ona koyduğunuz isimle, sonsuz yaşasın…

5 Türk hava sahasında rekor 1 Temmuz günü dünya üzerinde 200 bin uçak seyahat ederken, Türk hava sahasında da uçak trafiği yoğunluğu yaşandı.

6 Mısır'daki darbenin 5. yılı Mısır'da ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve iktidarının askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasının üzerinden beş yıl geçti.