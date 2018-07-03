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Uyuşturucu haplarla çocuk parkında yakalandı

Muğla Marmaris'te çocuk parkında üzerindeki 12 uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

DHA | 03.07.2018 - 15:40..
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Devriye görevi yapan motosikletli polis ekipleri, bugün saat 01.00 sıralarında Marmaris Siteler Mahalle Muhtarlığı arkasındaki çocuk parkında, kendilerini görünce, panikle uzaklaşmaya çalıştığını fark ettikleri inşaat işçisi İ.E.'yi (35) durdurdu.

12 ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, pantolonun sağ arka cebinde bir poşet içinde 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. İ.E., gözaltına alındı, olay yerine çağrılan takviye polis ekibi tarafından Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisteki işlemleri süren İ.E.'nin, uyuşturucu madde satışı yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Uyuşturucu haplarla çocuk parkında yakalandı



Uyuşturucu haplarla çocuk parkında yakalandı




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