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Uyuşturucu içen kişi ormanda baygın bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette bulunan uyuşturucu bağımlısı yoğun bakıma alındı.

İHA | 08.08.2018 - 20:29..
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Sarılar Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde bir kişinin araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, baygın haldeki şahsı Manavgat Devlet Hastanesine getirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan şahsın uyuşturucu madde aldıktan sonra komaya girdiği belirlendi.

Uyuşturucu içen kişi ormanda baygın bulundu

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI

Şahsın baygın halde bulunduğu yerde uyuşturucu maddeyi kullandığı şırıngalara da rastlandı. Yapılan araştırmada şahsın isminin M.D. olduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Uyuşturucu içen kişi ormanda baygın bulundu

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